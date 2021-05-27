InsideOver: российские «Гремлины» заставляют Запад паниковать

Рим, 27 мая. Россия создает универсальную платформу с гиперзвуковыми ракетами «Гремлин», которую в дальнейшем будут использовать истребители-невидимки, пишет итальянское издание InsideOver.

Последние несколько лет Россия быстро и далеко продвинулась в разработке новой гиперзвуковой ракеты, которая может прорвать даже самую изощренную оборону. Журналисты пишут, что это оружие будут использовать бомбардировщики Ту-22М3 и истребители Су-34, передает «ПолитРоссия» в переводе статьи InsideOver.

Военные аналитики уверены, что Россия создает универсальную платформу, которую в дальнейшем будут использовать истребители-невидимки Су-57, самолеты Су-30СМ и Су-35, а также бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Рабочее название ракеты — «Гремлин». Предполагается, что снаряд сможет лететь со скоростью 6 Махов на расстояние до 1500 километров.

Перехватить такую гиперзвуковую ракету практически невозможно. Итальянские авторы подчеркнули, что именно поэтому российские «Гремлины» заставляют Запад паниковать. Москва планирует вооружить этими боевыми системами свои ВМФ и ВКС.

«Россия первая в мире приняла на вооружение гиперзвуковые ракеты. С конца 2017 года на модернизированных перехватчиках МиГ-31К используется гиперзвуковой боевой комплекс «Кинжал»», — говорится в статье.

Таким образом, внедряя гиперзвуковое оружие, Россия расширяет возможности своих вооруженных сил. Если раньше считалось, что подобное оружие может быть установлено лишь на крупных самолетах, то теперь его возможно применять на небольших и маневренных истребителях. Новое российское вооружение вызывает дрожь в коленках у Запада, резюмируют в InsideOver.

Ранее RT рассказал, как Россия намерена развивать сферу гиперзвуковых вооружений. Журналисты издания EurAsian Times назвали российскую ракету «Сармат» серьезной угрозой для Соединенных Штатов.