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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:03
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
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InsideOver: российские «Гремлины» заставляют Запад паниковать

Армия
InsideOver: российские «Гремлины» заставляют Запад паниковать
Федеральное агентство новостей

Рим, 27 мая. Россия создает универсальную платформу с гиперзвуковыми ракетами «Гремлин», которую в дальнейшем будут использовать истребители-невидимки, пишет итальянское издание InsideOver.

Последние несколько лет Россия быстро и далеко продвинулась в разработке новой гиперзвуковой ракеты, которая может прорвать даже самую изощренную оборону. Журналисты пишут, что это оружие будут использовать бомбардировщики Ту-22М3 и истребители Су-34, передает «ПолитРоссия» в переводе статьи InsideOver.

Военные аналитики уверены, что Россия создает универсальную платформу, которую в дальнейшем будут использовать истребители-невидимки Су-57, самолеты Су-30СМ и Су-35, а также бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Рабочее название ракеты — «Гремлин». Предполагается, что снаряд сможет лететь со скоростью 6 Махов на расстояние до 1500 километров.

Перехватить такую гиперзвуковую ракету практически невозможно. Итальянские авторы подчеркнули, что именно поэтому российские «Гремлины» заставляют Запад паниковать. Москва планирует вооружить этими боевыми системами свои ВМФ и ВКС.

«Россия первая в мире приняла на вооружение гиперзвуковые ракеты. С конца 2017 года на модернизированных перехватчиках МиГ-31К используется гиперзвуковой боевой комплекс «Кинжал»», — говорится в статье.

Таким образом, внедряя гиперзвуковое оружие, Россия расширяет возможности своих вооруженных сил. Если раньше считалось, что подобное оружие может быть установлено лишь на крупных самолетах, то теперь его возможно применять на небольших и маневренных истребителях. Новое российское вооружение вызывает дрожь в коленках у Запада, резюмируют в InsideOver.

Ранее RT рассказал, как Россия намерена развивать сферу гиперзвуковых вооружений. Журналисты издания EurAsian Times назвали российскую ракету «Сармат» серьезной угрозой для Соединенных Штатов.

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ту-160 су-57 Гремлены
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