Жители Коми сообщили о новом загрязнении в районе Усинского месторождения

Сыктывкар, 27 мая. Очевидцы в Усинске рассказали о новом загрязнении нефтепродуктами в районе месторождения. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, вода в ручье Безымянный стала темно-серого цвета.

По предварительным данным, речь идет о выходе пластовых вод, которые добываются из скважины вместе с нефтью. Причиной разлива могла стать разгерметизация нефтесборного коллектора. Утечка зафиксирована в 200 метрах от одной из скважин, в семи километрах от Колвы. Загрязнение в настоящий момент наблюдается на протяжении 6,5 километра.

Еще один разлив нефти произошел на реке Лена, сообщало Федеральное агентство новостей. Предположительно, причиной ЧП стало крушение судна «Рефрижератор ОР 911», которое находилось на отстое дамбы.