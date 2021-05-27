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11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:03
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
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Жители Коми сообщили о новом загрязнении в районе Усинского месторождения

  /   Обновлено: 27 мая 2021 10:45
Происшествия
Жители Коми сообщили о новом загрязнении в районе Усинского месторождения
Невские Новости  /  Степан Яцко

Сыктывкар, 27 мая. Очевидцы в Усинске рассказали о новом загрязнении нефтепродуктами в районе месторождения. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, вода в ручье Безымянный стала темно-серого цвета.

По предварительным данным, речь идет о выходе пластовых вод, которые добываются из скважины вместе с нефтью. Причиной разлива могла стать разгерметизация нефтесборного коллектора. Утечка зафиксирована в 200 метрах от одной из скважин, в семи километрах от Колвы. Загрязнение в настоящий момент наблюдается на протяжении 6,5 километра.

Еще один разлив нефти произошел на реке Лена, сообщало Федеральное агентство новостей. Предположительно, причиной ЧП стало крушение судна «Рефрижератор ОР 911», которое находилось на отстое дамбы.

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коми утечка месторождение
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Все новости / Происшествия / Жители Коми сообщили о новом загрязнении в районе Усинского месторождения
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