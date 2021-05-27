Эфир: Реальны ли предвыборные обещания — базовый доход, четырехдневка, списание долгов



Накануне сентябрьских выборов в Госдуму политики сформулировали множество заманчивых предложений — базовый доход для каждого жителя России, четырехдневная рабочая неделя, списание долгов, снижение налогов. Насколько эти предложения реальны, обсуждают экономисты в пресс-центре «Патриот» в четверг, 27 мая, с 15.00.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о скором внесении в Госдуму законопроекта о безусловном базовом доходе россиян. Выплаты должны пойти из Фонда благосостояния. Ранее Миронов в рамках подготовки к выборам обещал внести на рассмотрение законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года и вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Он хочет ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), списать долги россиян по микрокредитам и пересмотреть сумму прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда.

Минтруд РФ заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю в случае их поступления. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков. А в конце апреля замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна готовиться к постепенному переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Еще политики предлагают сократить или даже отменить налоги, обеспечить бесплатный проезд детям, выплачивать гражданам «углеводородную ренту» и так далее. Экономисты обсуждают, насколько реалистичны эти популистские предложения.