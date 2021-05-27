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27 мая 15:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
15:18
Экономика
Концерн Uniper решил покинуть российский рынок
15:18
Происшествия
Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве
15:18
Шоу-бизнес
Бедрос Киркоров рассказал, как Ванга передала ему дар исцеления
15:17
Политика
Песков заявил, что Россия сделает все для защиты задержанной в Минске Софии Сапеги
15:17
Армия
Британцы увидели угрозу для США в новом китайском бомбардировщике
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Эфир: Реальны ли предвыборные обещания — базовый доход, четырехдневка, списание долгов

Общество
Эфир: Реальны ли предвыборные обещания — базовый доход, четырехдневка, списание долгов
Федеральное агентство новостей  / 


Накануне сентябрьских выборов в Госдуму политики сформулировали множество заманчивых предложений — базовый доход для каждого жителя России, четырехдневная рабочая неделя, списание долгов, снижение налогов. Насколько эти предложения реальны, обсуждают экономисты в пресс-центре «Патриот» в четверг, 27 мая, с 15.00.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о скором внесении в Госдуму законопроекта о безусловном базовом доходе россиян. Выплаты должны пойти из Фонда благосостояния. Ранее Миронов в рамках подготовки к выборам обещал внести на рассмотрение законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года и вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Он хочет ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), списать долги россиян по микрокредитам и пересмотреть сумму прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда.

Минтруд РФ заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю в случае их поступления. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков. А в конце апреля замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна готовиться к постепенному переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Еще политики предлагают сократить или даже отменить налоги, обеспечить бесплатный проезд детям, выплачивать гражданам «углеводородную ренту» и так далее. Экономисты обсуждают, насколько реалистичны эти популистские предложения.

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выборы депутаты депутаты госдумы четырехдневная рабочая неделя базовый доход списание долгов
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