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27 мая 11:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:03
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
Все новости

Интерьер российской версии кросса Atlas Pro представили в Geely

Экономика
Интерьер российской версии кросса Atlas Pro представили в Geely
Prt Scr youtube.com  /  Тест Драйвович

Ханчжоу, 27 мая. Автомобилестроительная компания из Китая показала общественности новый кроссовер для авторынка России.

Китайский производитель разработал кроссовер Atlas Pro, который сменит предыдущую модель Atlas на отечественном рынке. Представленный экземпляр стал больше и обрел измененный экстерьер в виде расширенной радиаторной решетки с новым капотом, крыльями, оптикой и бамперами. Об этом пишет «PRO Кроссоверы».

Интерьер автомобиля также претерпел изменения. Инженеры Chery изменили рулевое колесо, доработали консоль и цифровую «приборку», а также модернизировали климат-контроль и добавили современную мультимедиа.

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) предприятием уже получено. Согласно документу, на модель будут устанавливать 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 177 л. с., работающий в паре с «механикой», «автоматом» или «роботом».

Ценник на один из кроссоверов компании ранее резко вырос в России. Так, купе-кросс Geely Tugella одномоментно подорожал на 300 тыс. рублей.

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geely кроссоверы интерьер Atlas Pro
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Все новости / Экономика / Интерьер российской версии кросса Atlas Pro представили в Geely
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