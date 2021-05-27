Интерьер российской версии кросса Atlas Pro представили в Geely

Ханчжоу, 27 мая. Автомобилестроительная компания из Китая показала общественности новый кроссовер для авторынка России.

Китайский производитель разработал кроссовер Atlas Pro, который сменит предыдущую модель Atlas на отечественном рынке. Представленный экземпляр стал больше и обрел измененный экстерьер в виде расширенной радиаторной решетки с новым капотом, крыльями, оптикой и бамперами. Об этом пишет «PRO Кроссоверы».

Интерьер автомобиля также претерпел изменения. Инженеры Chery изменили рулевое колесо, доработали консоль и цифровую «приборку», а также модернизировали климат-контроль и добавили современную мультимедиа.

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) предприятием уже получено. Согласно документу, на модель будут устанавливать 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 177 л. с., работающий в паре с «механикой», «автоматом» или «роботом».

Ценник на один из кроссоверов компании ранее резко вырос в России. Так, купе-кросс Geely Tugella одномоментно подорожал на 300 тыс. рублей.