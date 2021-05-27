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11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:03
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
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Сгнившие трупы пенсионеров нашли в запертой квартире в Подмосковье

  /   Обновлено: 27 мая 2021 10:42
Происшествия
Сгнившие трупы пенсионеров нашли в запертой квартире в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Власиха, 27 мая. Сгнившие останки двух пенсионеров обнаружили в одной из квартир городского округа Власиха. Как стало известно ФАН, силовиков вызвали соседи, которые почувствовали неприятный запах.

В дежурную часть полиции 26 мая примерно в 16:50 поступил звонок от местных жителей. Они стали жаловаться, что в доме по адресу Цветной бульвар из одной квартиры идет неприятный запах. Жители предположили, что зловоние может быть трупным запахом. К дому №9 выехали представители аварийной службы и участковый уполномоченный полиции. Они обнаружили в жилище трупы мужчины и женщины. На них не было видимых телесных повреждений.

По данному факту ГСУ СК России по Московской области проводит проверку, по результатам которой следователи вынесут процессуальное решение.

«Квартира, где находились мертвые люди, оказалась заперта изнутри, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Ее пришлось вскрывать с помощью специальных средств. В квартире мы обнаружили тело 71-летней хозяйки жилища и ее 64-летнего сожителя. Их трупы были с сильными гнилостными изменениями».

Тела пожилых людей направили в местный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Она должна показать, носила ли их смерть криминальный характер. После ее проведения станет ясно, при каких обстоятельствах умерли пенсионеры. Бывалые оперативники на глаз определили, что люди погибли около месяца назад.

«Как нам пояснили родственники, никаких поводов, чтобы считать смерть пожилых людей убийством, нет. Они спокойно существовали и никому не доставляли неприятностей», — дополнил источник.

Мужчина, которого обнаружили в квартире, был прописан в этом же подъезде по соседству.

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следственный комитет пенсионеры трупы власиха
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Все новости / Происшествия / Сгнившие трупы пенсионеров нашли в запертой квартире в Подмосковье
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