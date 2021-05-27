Сгнившие трупы пенсионеров нашли в запертой квартире в Подмосковье

Власиха, 27 мая. Сгнившие останки двух пенсионеров обнаружили в одной из квартир городского округа Власиха. Как стало известно ФАН, силовиков вызвали соседи, которые почувствовали неприятный запах.

В дежурную часть полиции 26 мая примерно в 16:50 поступил звонок от местных жителей. Они стали жаловаться, что в доме по адресу Цветной бульвар из одной квартиры идет неприятный запах. Жители предположили, что зловоние может быть трупным запахом. К дому №9 выехали представители аварийной службы и участковый уполномоченный полиции. Они обнаружили в жилище трупы мужчины и женщины. На них не было видимых телесных повреждений.

По данному факту ГСУ СК России по Московской области проводит проверку, по результатам которой следователи вынесут процессуальное решение.

«Квартира, где находились мертвые люди, оказалась заперта изнутри, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Ее пришлось вскрывать с помощью специальных средств. В квартире мы обнаружили тело 71-летней хозяйки жилища и ее 64-летнего сожителя. Их трупы были с сильными гнилостными изменениями».

Тела пожилых людей направили в местный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Она должна показать, носила ли их смерть криминальный характер. После ее проведения станет ясно, при каких обстоятельствах умерли пенсионеры. Бывалые оперативники на глаз определили, что люди погибли около месяца назад.

«Как нам пояснили родственники, никаких поводов, чтобы считать смерть пожилых людей убийством, нет. Они спокойно существовали и никому не доставляли неприятностей», — дополнил источник.

Мужчина, которого обнаружили в квартире, был прописан в этом же подъезде по соседству.