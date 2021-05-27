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11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:03
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
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Способность людей обрабатывать информацию во сне изучили во Франции

Общество
Способность людей обрабатывать информацию во сне изучили во Франции
pixabay.com

Париж, 27 мая. Человек во время сна способен реагировать на внешние сигналы, понимать заданные вопросы и решать простые математические действия.

Для чистоты эксперимента исследование проводили в независимых друг от друга лабораториях разных стран. Так, специалисты Франции, Германии, США и Нидерландов отобрали 36 добровольцев.

Когда участники засыпали, авторы исследования отслеживали показатели сна и регистрировали мозговую активность с помощью электроэнцефалограммных шлемов. Ученые передавали спящим различные сигналы, беседовали при них, а также ставили задачи типа сложения или вычитания. Всего участникам эксперимента было задано 158 вопросов, передает РИА Новости.

В результате на более 18% вопросов были даны верные ответы. Также ученые получили 3,2% неверных ответов, а более 60% вопросов остались без ответа. Специалисты надеются, что подобную технику можно будет использовать в терапевтических целях.

Ранее сообщалось, что сомнолог объяснил, почему лучше спать в одиночестве. Он отметил, что совместный сон может негативно сказаться на здоровье.

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сон исследование эксперимент
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