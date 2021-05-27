Способность людей обрабатывать информацию во сне изучили во Франции

Париж, 27 мая. Человек во время сна способен реагировать на внешние сигналы, понимать заданные вопросы и решать простые математические действия.

Для чистоты эксперимента исследование проводили в независимых друг от друга лабораториях разных стран. Так, специалисты Франции, Германии, США и Нидерландов отобрали 36 добровольцев.

Когда участники засыпали, авторы исследования отслеживали показатели сна и регистрировали мозговую активность с помощью электроэнцефалограммных шлемов. Ученые передавали спящим различные сигналы, беседовали при них, а также ставили задачи типа сложения или вычитания. Всего участникам эксперимента было задано 158 вопросов, передает РИА Новости.

В результате на более 18% вопросов были даны верные ответы. Также ученые получили 3,2% неверных ответов, а более 60% вопросов остались без ответа. Специалисты надеются, что подобную технику можно будет использовать в терапевтических целях.

Ранее сообщалось, что сомнолог объяснил, почему лучше спать в одиночестве. Он отметил, что совместный сон может негативно сказаться на здоровье.