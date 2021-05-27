СК проводит проверку после смертельного пожара под Краснодаром

Краснодар, 27 мая. Следственный отдел по Динскому району проводит проверку по факту пожара, в результате которого погибла женщина, передает СУ СКР по краю.

Инцидент произошел на улице Ивко в станице Васюринской Краснодарского края. По предварительным данным, погибшая 53-летняя женщина проживала в доме со своим 32-летним сыном. Соседи, увидев пожар, вызвали экстренные службы. Возгорание удалось ликвидировать, однако при осмотре было найдено тело. Сын местной жительницы смог самостоятельно выбраться из горящего здания.

Сразу несколько жилых домов сгорели в поселке под Владимиром, сообщал сайт 360tv.ru. Огонь уничтожил две дачи и два жилых дома. На одном из пожаров пострадал подросток, с ожогами его доставили в больницу.