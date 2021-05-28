Солистка «Тутси» Маша Вебер об опыте в кино, работе с Шуфутинским и тиктокерами

Презентация клипа «По барам» Маши Вебер состоялась 13 мая в Nebar. Всех гостей заведения ждала не только премьера видеоклипа, но и небольшой акустический концерт. Вечеринка прошла в стиле фильма «Гадкий койот», на мероприятии присутствовал режиссер клипа Иракли. Среди гостей также были Денис Клявер, Саша Савельева, Кирилл Сафонов, Леся Ярославская, Наталья Ростова, Максим Завидия, Рома Барсуков, Наталья Власова, Александр Киреев, Антон Зацепин, Kazna и другие звезды.

— Где вы снимали клип?

— В Батуми, в период жесткого локдауна. Получилось так, что я туда поехала снимать клип с Иракли на нашу совместную песню «Это просто дождь», и заодно он предложил снять клип и мне, раз уж я там оказалась по рабочей визе. Мне эта идея понравилась, мы на ходу все делали — быстро нашли актера, гитариста, ретро-автомобиль «Мустанг». Все заведения были закрыты из-за локдауна, но я ничуть не расстроилась, и мы решили снять романтическую историю любви, которая гармонирует с прекрасными видами Батуми. Мы нашли прекрасный маяк, там решили снять финальную сцену клипа. Скажу честно, я впервые увидела маяк так близко да еще и оказалась внутри. По винтовой лестнице мне нужно было подняться до самого верха, но Иракли и его команда не учли, что я панически боюсь высоты. Поэтому я оказалась участвовать в этом квесте, и решили, что эту функцию выполнит мой партнер по клипу. Что же касается премьеры — я решила объединить мой день рождения и презентацию клипа, а также выступила для гостей с акустическим концертом, на котором исполнила свои авторские песни.

Гости остались довольны, потому что мне еще несколько дней после концерта восторженно писали, что они давно так круто не отдыхали. Ведь на моем дне рождения было очень много коллег по «Фабрике звезд», по театральному университету, а также других популярных исполнителей, которые выходили на сцену и поздравляли меня своими песнями. Атмосфера была очень дружественная, все знакомились, пели, танцевали. Я осталась довольна, давно я так масштабно не отмечала день рождения.

— Про авторскую песню, почему сейчас это ваш личный тренд?

— Я пишу музыку, а с текстами мне помогают авторы стихов. Когда началась пандемия, у меня, как и у всех, появилось много свободного времени. Я начала сочинять музыку, рисовать и вообще открыла в себе новые таланты и желание увлекаться. Подумала: почему бы и нет? Как-то давно я выкладывала в Instagram свои песни, мне стали писать поклонники, спрашивали, почему нигде этого нет, почему нельзя найти и скачать. Говорили: «Давай, делай аранжировки!». Я увидела, что людям интересно, и подумала, вдруг действительно из этого что-то выйдет. Помимо того, что пишу музыку, я также покупаю песни, если вижу перспективу в них.

— Почему вы вернулись в шоу-бизнес?

— Я очень скучала по работе на сцене, мне этого не хватало. Перед возвращением успела окончить театральный университет, мне стало интересно освоить эту профессию, но потом все равно поняла, что не могу без сцены. Хотелось снова работать с девчонками, ездить на гастроли. Тогда я позвонила Виктору Дробышу, сказала ему и попросила взять меня обратно в группу. И по воле судьбы солистка, которая заменяла меня, хотела построить сольную карьеру. И добровольно покинула группу. Таким образом я вернулась в коллектив.

фото из личного архива Марии Вебер /

— Спустя годы шоу-бизнес изменился?

— Все стало по-другому, сейчас очень большая конкуренция! Очень многие ребята выкладывают свои работы в интернет и за счет этого набирают популярность, раньше, конечно, все было по-другому. Когда мы пели, и конкуренции было меньше, и было проще. Да и надо теперь соответствовать трендам и не отставать. Мне, конечно, непросто, потому что я современную музыку не очень воспринимаю. А сейчас она в тренде, мне тяжелее продвигать свой продукт. Думаю, надо делать интересные коллаборации с тиктокерами, например. Честно, я далека от этого, но все меняется. Всегда на смену старому приходит что-то новое, главное — идти в ногу со временем! Я верю, что скоро люди станут снова любить хорошую инструментальную музыку, где слова поются внятно, где понятен смысл. Наверное, я уже старею [смеется].

— Необычным и удачным оказался дуэт с Михаилом Шуфутинским, как он родился?

— У нас получился замечательный дует, мы перепели на русском языке песню Лизы Стэнсфилд и Барри Уайта, это очень известная песня. Для нас написал текст Михаил Гуцериев, он прекрасно лег на эту музыку. Изначально песню предложили исполнять мне, но я не знала, кому предложить быть моим партнером. Сначала выбор пал на Алексея Воробьева, мы даже записали первую версию, но из-за его частого отсутствия в России он не мог принимать участия со мной во всех съемках на ТВ. И однажды на одном из мероприятий я увидела проходящего мимо Михаила Захаровича, и меня как будто осенило: это именно тот партнер, который идеально подходит для этой песни! Идея была в том, чтобы сыграть на контрастах. Я — стройная и молодая девушка, а он — взрослый, опытный профессионал, легенда из другой эпохи. Михаил сначала сомневался, но согласился, по его словам, «ему так понравился мой хрустальный голосок, что он сразу согласился». Я настолько восхитилась Михаилом Захаровичем, давно не встречала личности такого масштаба, а он оказался скромным и очень приятным.

— Как проходили годы вне творчества. Главное — воспитание сына, а что еще?

— Мы с подружкой неожиданно открыли свой бизнес — аттракционы виртуальной реальности. Сами сидели в торговом центре и зазывали всех желающих попробовать поиграть. Конечно, это был такой переломный опыт, потому что понимала, что люди могут меня узнать. А я там сижу и зову: «Приходите к нам на аттракцион!». Были случаи, что люди подходили и спрашивали: «А вы случайно не Маша Вебер?». Ну, я им рассказывала о своем новом бизнесе.

фото из личного архива Марии Вебер /

Кроме того, осваивала актерское ремесло, бегала по кастингам, снималась в сериалах «Гадалка», «След» и других. Главное, что я получила профессию. Но когда я снова вернулась на сцену, сниматься в подобных сериалах мне больше не хотелось, а больших ролей в кино не было. Около трех лет назад на большом экране вышел фильм «Я не такой, я не такая», где мы с Владом Топаловым исполнили саундтрек к этому фильму. Нам даже придумали роли уличных музыкантов. Где мне пришлось в одной из сцен крыть матом полицейского. Было очень не по себе, но чего не сделаешь ради искусства [смеется]. Я верю, что все впереди, и карьера актрисы тоже сложится.

— Как отразилась на творчестве пандемия коронавируса?

— Очень много концертов слетело, у нас был выстроен гастрольный график, но увы — пришлось все отменить. В этом плане тяжело, даже съемок было мало. К тому же путешествовать сложно в такой ситуации. Думала, что шоу-бизнес было бы неплохо поддержать в период пандемии. Нет концертов — вот тебе зарплата. Но не надо забывать, что многие из нас зарабатывают «авторскими», кто пишет или владеет песнями, тому доход периодически приходит — у кого-то больше, у кого-то меньше.

— Какие у вас творческие планы?

— Я немного суеверна, поэтому не люблю распространяться о своих планах. Но совсем скоро выйдет мой EP-альбом с авторскими песнями. Надеюсь, его положительно примут мои поклонники.