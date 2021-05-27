Владимир Путин оценил успехи российских медиков в лечении онкобольных детей

Москва, 27 мая. Российским специалистам удается добиваться выздоровления почти 80% детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Такой показатель является очень важным достижением для всей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам конгресса «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике».

«По отдельным видам заболеваний данный показатель приближается к 90%», — добавил глава государства.

По словам российского лидера, на сегодняшний день в стране «кардинально изменили» всю систему оказания медпомощи юным пациентам. Кроме того, удалось значительно расширить применение передовых технологий.

Ранее красноярские ученые определили эффективный в борьбе с раком белок. Он может лечь в основу разработки новых препаратов.