Москва, 27 мая. Глава Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов заверил россиян в надежной защите Крымского моста пограничниками, а также служащими Минобороны и Росгвардии.

Угрозы со стороны Украины представитель ведомства в интервью РИА Новости назвал не более, чем популизмом. Кулишов также напомнил Киеву о важном моменте, касающемся защиты полуострова.

«Крымский мост как стратегически важный объект, соединяющий полуостров с материковой частью страны, охраняется не только с моря, но и на суше, в воздушном пространстве и под водой. Для обеспечения безопасности транспортного перехода и энергомоста через Керченский пролив задействуются силы и средства Пограничной службы совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии», — сказал он.

Кулишов отметил, что защитники рубежей России оснащены по последнему слову техники в целях предупреждения и пресечения возможных провокаций извне. Он добавил, что пограничники регулярно осуществляют наблюдение за обстановкой и оценивают риски возможных инцидентов в заданном районе.

Территория полуострова представляет интерес для армий других стран, в связи с чем российские военные регулярно выходят на перехваты иностранных самолетов или кораблей. Так, например, в Погранслужбе ФСБ рассказали о выдворении британского корабля, пишет RT. С некоторыми странами отношения у региона сложились более миролюбивыми — председатель парламента региона Владимир Константинов предложил Белоруссии расширить сотрудничество и сформировать белорусско-крымское пространство.