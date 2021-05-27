Центробанк: ВВП России вернется к допандемическому уровню к середине 2021 года

Москва, 27 мая. Российский ВВП способен вернуться к допандемическому уровню уже к середине текущего года. Такое заявление озвучили в Центральном банке РФ.

Глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме оценила сроки восстановления ВВП России.

«Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть к середине года, российский ВВП вернется на допандемические уровни», — заявила она.

Эльвира Набиуллина также ранее оценила рост процентных ставок по депозитам в РФ. По ее мнению, процентные ставки по депозитам будут повышаться, в результате чего инфляция вновь начнет стабильно покрываться.