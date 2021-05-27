«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди

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27 мая — знаменательный день для любителей чтения, а также профессиональный праздник всех библиотекарей. В нашей стране сегодня функционирует около 40 тысяч библиотек, а самая первая на Руси была основана аж в 1037 году Ярославом Мудрым. День празднования выбрали не случайно, именно 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге была основана Императорская публичная библиотека, которую впервые могли посещать все желающие.

Сегодня свой день рождения отмечает культурная столица России — Санкт-Петербург. Прошло уже 318 лет с тех пор, как император Петр I основал город на Неве.

27 мая родились и многие известные личности, среди них — известная танцовщица и супруга Сергея Есенина Айседора Дункан, а также заслуженная артистка России Мария Шукшина.