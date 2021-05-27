Новые гибридные двигатели начали разрабатывать в автоконцерне Chery

Пекин, 27 мая. Автопроизводитель из Китая запустил серийное производство силовых установок, способных работать как на топливе, так и на электрической энергии.

Гибридная инновационная трансмиссия (DHT) запущена в разработку автомобилестроительной компанией Chery. Особенность нового двигателя в системе состоит в том, что он способен «питаться» от бензина и электричества одновременно. Об этом пишет Car.ru.

Трансмиссия носит название Chery Hybrid DHT и строится на двухмоторном приводе. Известно, что на ней будет представлено девять различных режимов работы, отличающихся особой производительностью.

Предполагается, что первой моделью, на которую будет устанавливаться Hybrid DHT, станет кроссовер Tiggo 8 Plus (Pro) PHEV. Автопроизводитель намерен начать реализацию модели в Китае до конца 2021 года. Некоторые эксперты считают, что немногим позже CUV может появиться и в России. Как сообщает Chery, машина сможет набирать высокую скорость за пять секунд, а топливный расход не превысит литра на «сотню».

Примечательно, что модель Chery Tiggo уже получила статус наиболее популярной машины из Китая на российском авторынке в I квартале текущего года. За год уровень продаж автомобиля вырос на 79%.