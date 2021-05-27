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27 мая 11:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:03
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
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Иосиф Пригожин осадил Серябкину из-за нелестных слов о Газманове и Леонтьеве

Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин осадил Серябкину из-за нелестных слов о Газманове и Леонтьеве
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 27 мая. Продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о певице Ольге Серябкиной, которая предложила отправить на пенсию известных российских артистов.

Пригожин был возмущен нелестными словами исполнительницы и выразил недоумение, почему взрослые артисты должны уходить на покой, если могут дать фору любому молодому певцу. Он уверен, что Серябкина никогда не сможет собрать столько стадионов, как Валерий Леонтьев, Николай Расторгуев и Олег Газманов.

«Мы два разных поколения. Мы пытаемся с ними общаться, дружить и принимать их, а они-то нет. Они на протесте. Вы спросите Газманова: а он знает, кто такая Серябкина? Как будто он или Леонтьев ее место занимают! Даже если они уйдут на покой, певицу Серябкину не начнут никуда приглашать», — осадил он экс-солистку группы Serebro в разговоре с kp.ru.

Муж певицы Валерии посоветовал молодым исполнителям выбирать выражения. Он также напомнил, что некоторые артисты покидали своих продюсеров, без которых становились никому не интересны.

Серябкина в одном из шоу заявила, что Леонтьева, Расторгуева и Газманова пора отправить на пенсию. По ее мнению, композиции этих артистов уже не пользуются популярностью.

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серябкина пригожин артисты
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