Иосиф Пригожин осадил Серябкину из-за нелестных слов о Газманове и Леонтьеве

Москва, 27 мая. Продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о певице Ольге Серябкиной, которая предложила отправить на пенсию известных российских артистов.

Пригожин был возмущен нелестными словами исполнительницы и выразил недоумение, почему взрослые артисты должны уходить на покой, если могут дать фору любому молодому певцу. Он уверен, что Серябкина никогда не сможет собрать столько стадионов, как Валерий Леонтьев, Николай Расторгуев и Олег Газманов.

«Мы два разных поколения. Мы пытаемся с ними общаться, дружить и принимать их, а они-то нет. Они на протесте. Вы спросите Газманова: а он знает, кто такая Серябкина? Как будто он или Леонтьев ее место занимают! Даже если они уйдут на покой, певицу Серябкину не начнут никуда приглашать», — осадил он экс-солистку группы Serebro в разговоре с kp.ru.

Муж певицы Валерии посоветовал молодым исполнителям выбирать выражения. Он также напомнил, что некоторые артисты покидали своих продюсеров, без которых становились никому не интересны.

Серябкина в одном из шоу заявила, что Леонтьева, Расторгуева и Газманова пора отправить на пенсию. По ее мнению, композиции этих артистов уже не пользуются популярностью.