Лондон, 27 мая. Слова британского адмирала Тони Радакина о России и Китае как ответственных странах спровоцировал настоящий скандал в Сети.

Группа британских авианосцев, возглавляемая флагманом HMS Queen Elizabeth, отправилась в длительный океанский поход через Средиземное море и Индийский океан в Индо-Тихоокеанский регион. Маршрут пролегал недалеко от ВС Китая и России, в связи с чем адмирал Радакин назвал их ответственными государствами и выразил надежду на то, что они будут вести себя соответствующе. Однако его слова вызвали шквал негодования — читатели Daily Mail негативно восприняли слова британского адмирала о России. Перевод некоторых комментариев представляет «ПолитРоссия».

«Адмирал отстаивал военно-дипломатический подход «говори тихо, но держи большую палку». Его критики должны помнить, что он обязан обеспечивать безопасность кораблей и их экипажей в потенциально враждебной ситуации, вдали от дома», – пишет один из пользователей в комментариях под публикацией.

«Если он не может сказать что-то разумное, пусть молчит. Таким образом он может избежать того, чтобы выглядеть идиотом. Китай и Россия выполняют действия, которые доказывают его неправоту», – утверждает другой британец.

«Проверьте его банковские счета, чтобы узнать, кто еще ему платит», – пишет читатель таблоида.

Отношения между Россией и Великобританией в последнее время существенно обостряются — так, например, ранее в Лондоне призвали к вводу санкций против газопровода «Северный поток — 2», а в Погранслужбе ФСБ РФ рассказали о выдворении британского корабля, пишет RT.