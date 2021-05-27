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27 мая 11:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:09
Экономика
Эфир: Покупать или продавать? Что будет с ценами на автомобили в России
11:08
Происшествия
Появилось видео столкновения автобуса со столбом на юго-западе Петербурга
11:08
Армия
В Погранслужбе ФСБ РФ фиксируют увеличение активности НАТО у границ России
11:07
Происшествия
Истребитель рухнул на жилой квартал в американском штате Невада
11:06
Экономика
Крупный ритейлер испытывает сложности с магазинами в Дагестане
11:06
Политика
Антипов объяснил, почему юристам бессмысленно рассматривать реконструкцию МН17
11:04
Шоу-бизнес
Дава займет гримерку Бузовой на шоу «Дом-2»
11:04
Армия
Ереван обнародовал фамилии шести плененных армянских военных
11:03
Политика
Захарова: посольство РФ постоянно контактирует с родителями Сапеги
11:03
Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Калининград
11:02
Политика
Профессор Клепацкий заявил о низком культурном уровне президента Польши
11:02
Происшествия
Наехавший на столб автобус в Петербурге принадлежит управлению городского транспорта
11:00
Происшествия
ФАН публикует фото с места ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус
10:59
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина рассказала о воспитании пятерых детей
10:58
Общество
Беглов возложил цветы к памятнику Петра I на День города в Петербурге
10:58
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 27 мая, праздники, факты, люди
10:56
Общество
Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ
10:56
Экономика
АвтоВАЗ сообщил о планах отказаться от выпуска Lada Vesta
10:55
Политика
Житель Белоруссии рассказал об отношении населения страны к аресту Протасевича
10:54
Происшествия
Суд отменил приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца
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Читатели Daily Mail негативно восприняли слова британского адмирала о России

Армия
Читатели Daily Mail негативно восприняли слова британского адмирала о России
Global Look Press  /  Giovanni Romero

Лондон, 27 мая. Слова британского адмирала Тони Радакина о России и Китае как ответственных странах спровоцировал настоящий скандал в Сети.

Группа британских авианосцев, возглавляемая флагманом HMS Queen Elizabeth, отправилась в длительный океанский поход через Средиземное море и Индийский океан в Индо-Тихоокеанский регион. Маршрут пролегал недалеко от ВС Китая и России, в связи с чем адмирал Радакин назвал их ответственными государствами и выразил надежду на то, что они будут вести себя соответствующе. Однако его слова вызвали шквал негодования — читатели Daily Mail негативно восприняли слова британского адмирала о России. Перевод некоторых комментариев представляет «ПолитРоссия».

«Адмирал отстаивал военно-дипломатический подход «говори тихо, но держи большую палку». Его критики должны помнить, что он обязан обеспечивать безопасность кораблей и их экипажей в потенциально враждебной ситуации, вдали от дома», – пишет один из пользователей в комментариях под публикацией.

«Если он не может сказать что-то разумное, пусть молчит. Таким образом он может избежать того, чтобы выглядеть идиотом. Китай и Россия выполняют действия, которые доказывают его неправоту», – утверждает другой британец.

«Проверьте его банковские счета, чтобы узнать, кто еще ему платит», – пишет читатель таблоида.

Отношения между Россией и Великобританией в последнее время существенно обостряются — так, например, ранее в Лондоне призвали к вводу санкций против газопровода «Северный поток — 2», а в Погранслужбе ФСБ РФ рассказали о выдворении британского корабля, пишет RT.

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великобритания лондон вмс
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