Пашинян назвал похищением задержание шестерых армянских военных Азербайджаном

Ереван, 27 мая. Задержание армянских военных силами Азербайджана является настоящим похищением, заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, кто-то желает сделать так, чтобы Ереван смирился с присутствием ВС Азербайджана на армянских территориях, передает РИА Новости.

Утром 27 мая шестеро человек были окружены и взяты в плен азербайджанскими военнослужащими. Инцидент произошел на пограничном участке Гегаркуникской области. При этом армянские военные находились на территории своей воинской части.

Отмечается, что Ереван уже начал принимать меры по возвращению.