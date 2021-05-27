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27 мая 14:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
13:45
Политика
В ГД РФ объяснили, зачем Кравчук предложил сменить площадку переговоров по Донбассу
13:45
Армия
В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»
13:43
Политика
Эстонский политик Каллас предложил объединить должность президента и премьер-министра
13:43
Общество
Морские экскурсии на катамаранах стартуют в июне на Сахалине
13:42
Общество
«Инновации пришли в Крым»: «умная» остановка в Симферополе вызвала много вопросов
13:42
Политика
Французы «щелкнули по носу» ушедшего «на штурм Кремля» Макрона
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Эфир: Новый небоскреб «Лахта-центр — 2» и праздник День города в Санкт-Петербурге

  /   Обновлено: 27 мая 2021 13:39
Общество
Эфир: Новый небоскреб «Лахта-центр — 2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
ПолитЭксперт  / 


Санкт-Петербургу в этом году исполняется 318 лет. Как пройдет празднование Дня города, насколько реально появление нового небоскреба «Лахта-центр — 2» в Северной столице и какие улицы переименуют в городе в ближайшее время?

На все эти вопросы в четверг, 27 мая, с 13:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» отвечает член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, один из руководителей Союза краеведов Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.

В 2021 году День города пришелся на четверг, 27 мая. Власти решили не устраивать грандиозных гуляний среди недели и перенесли основные мероприятия на пятницу и субботу — 28 и 29 мая.

Празднование Дня города начнется с торжественной церемонии и митинга, которые состоятся у Закладного камня в Государевом бастионе Петропавловской крепости. Чиновники, политики и общественные деятели возложат цветы к могиле основателя Санкт-Петербурга — императора Петра I.

Недавно в Петербурге представили архитектурную концепцию небоскреба «Лахта-центр — 2». Новая градостроительная инициатива была представлена на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и «Газпромом». Высота нового здания составит 703 метра. Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки — 590 метров.

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санкт-петербург день города лахта-центр лахта-2
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Все новости / Общество / Эфир: Новый небоскреб «Лахта-центр — 2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
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