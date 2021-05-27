Эфир: Новый небоскреб «Лахта-центр — 2» и праздник День города в Санкт-Петербурге



Санкт-Петербургу в этом году исполняется 318 лет. Как пройдет празднование Дня города, насколько реально появление нового небоскреба «Лахта-центр — 2» в Северной столице и какие улицы переименуют в городе в ближайшее время?

На все эти вопросы в четверг, 27 мая, с 13:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» отвечает член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, один из руководителей Союза краеведов Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.

В 2021 году День города пришелся на четверг, 27 мая. Власти решили не устраивать грандиозных гуляний среди недели и перенесли основные мероприятия на пятницу и субботу — 28 и 29 мая.

Празднование Дня города начнется с торжественной церемонии и митинга, которые состоятся у Закладного камня в Государевом бастионе Петропавловской крепости. Чиновники, политики и общественные деятели возложат цветы к могиле основателя Санкт-Петербурга — императора Петра I.

Недавно в Петербурге представили архитектурную концепцию небоскреба «Лахта-центр — 2». Новая градостроительная инициатива была представлена на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и «Газпромом». Высота нового здания составит 703 метра. Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки — 590 метров.