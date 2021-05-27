Сатановский оценил стремление США противостоять инопланетянам

Москва, 27 мая. Мир может спать спокойно, учитывая стремление США «по-взрослому противостоять» пришельцам с других планет, иронично заметил политолог Евгений Сатановский.

Так он отреагировал на недавнее заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон будет серьезно реагировать на информацию о вторжении инопланетян.

«Хоть кто-то на планете пришельцами всерьез занимается, готовясь, если что, им по-взрослому противостоять», — отметил Сатановский в своем блоге.

При этом он напомнил, что проблемы НЛО серьезно обсуждала еще администрация Барака Обамы. Пришедший ему на смену Дональд Трамп предпочел игнорировать тему, но Джо Байден исправил ситуацию. Учитывая, что теперь интересы Америки распространяются за пределы планеты, Сатановский выразил надежду на то, что Вашингтон оставит в прошлом свои претензии к России и Китаю. В конечном итоге, инопланетяне — гораздо более серьезная проблема, иронизирует эксперт.

«И это без учета морского змея, рептилоидов, ниндзя-черепашек и легендарных русских диверсантов - Колобка, Бабы-яги и Кощея Бессмертного, о которых тоже забывать нельзя!» - продолжает иронизировать Сатановский.

Ранее об НЛО и секретных архивах Пентагона рассказывал лично бывший американский лидер Барак Обама, пишет сайт 360tv.ru. Кроме того, американский сенатор связал появление НЛО над кораблем ВМС США с президентом России Владимиром Путиным.