В ГИБДД Новосибирска назвали самые аварийные перекрестки города

Новосибирск, 27 мая. Представитель регионального ГИБДД сообщил, на каких развязках и улицах города водителям стоит соблюдать особую осторожность. На заявленных участках чаще всего происходят ДТП.

Командир полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску Андрей Бойко сообщил, что к наиболее аварийным объектам относятся развязка Фрунзе-Кошурникова-Красина, а также пересечение улиц Котовского, Станиславского и Сибиряков-Гвардейцев.

Самыми аварийными улицами города признаны — Красный проспект, улицы Державина, Одоевского и Старое шоссе. Андрей Бойко отметил, что благодаря камерам видеофиксации в городе удалось значительно снизить количество аварийных мест.

Один человек погиб в ночном ДТП в центре Новосибирска, сообщал ФАН. В результате столкновения умер 56-летний водитель Kia Rio.