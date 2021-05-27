Елена Лассаль возглавила общественный совет по туризму в Камчатском крае

Петропавловск-Камчатский, 27 мая. Елена Лассаль возглавила общественный экспертный совет по вопросам развития туризма на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В Камчатском крае избрали председателя общественного совета по туризму. Первое заседание группы состоялось в столице региона. На повестке дня рассматривали три вопроса. Избрание председателя и его заместителя стали первыми. Третья задача заключалась в выборе секретаря совета.

Заместитель исполнительного директора «Некоммерческого партнерства» Ассоциации туриндустрии Камчатки Лассаль получила должность председателя. По ее словам, содействие в развитии туризма является основной задачей экспертного совета.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев ранее призвал соблюдать баланс между сохранением природы Камчатского края и привлечением туристов.