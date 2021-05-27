От кошки до ондатры: три девушки в Дагестане больше пяти лет лечат больных животных

Три девушки из дагестанского Хасавюрта уже шестой год выхаживают тяжело больных животных и пристраивают их в добрые руки. Несколько лет назад группа волонтеров состояла из 20 человек, но со временем кто-то завел семью, а кто-то не справился с этим благородным, но очень сложным и эмоциональным занятием. ФАН пообщался с Марьям Герейхановой — одной из тех, кто стоял у истоков Zoohelp, самоорганизовавшегося в 2016 году.

Участников будущей группы сблизила сбитая автомашиной собака. Каждый стремился ей помочь, что в итоге привело к созданию Zoohelp и позволило спасти животное.

«Друг с другом мы познакомились в январе 2016 года, оставляя комментарии под публикацией об одной сбитой собаке, которой требовалась помощь. Было ясно, что каждый из нас неравнодушен, и общими усилиями нам удалось спасти пса и найти ему дом. После этого мы продолжили общение, создали чат в мессенджере, тогда нас было около 20 человек», — рассказала Герейханова.

По словам девушки, многие в то время жили с родителями и находились на их содержании. Далеко не все были довольны тем, что их дети регулярно приносят в дом искалеченных котов и собак.

«Поэтому мы решили арендовать помещение, чтобы лечить в нем животных и ухаживать за ними. Делали мы это по очереди. Мы были студентами, с финансами было туго, и мы попросили помощи у неравнодушных людей. На наше удивление отозвалось немало желающих оказать помощь. На собранные деньги мы купили необходимые медикаменты, перевязочный материал, все вплоть до подстилок и одеял для животных, сколотили клетки для изоляции кошек и арендовали небольшое помещение», — вспомнила собеседница ФАН.

Деятельность группы молодых волонтеров развернулась не так, как они рассчитывали. Однако на помощь приходили неравнодушные люди.

«Изначально мы хотели, что люди будут приносить больных животных, регулярно приходить и помогать нам за ними ухаживать. В итоге все получилось иначе — кошек люди приносили, но сами пропадали. Животных становилось все больше, а нас все меньше: кто-то вышел замуж, кто-то переехал, кому-то просто надоело. В конце концов нас осталось три девушки», — сказала Герейханова.

Девушка вспоминает, что справляться втроем было очень тяжело. Со временем стали поступать и больные собаки. Имевшегося помещения не хватало, к тому же оно не было приспособлено для собак.

«Мы не забираем всех животных подряд. Берем только тяжело больных, которые не выживут на улице без помощи человека. Люди приносили кошек и собак охотно, но к себе брать даже после того, как мы их вылечили, мало кто хотел», — поделилась волонтер своими наблюдениями.

Девушка рассказала, что именно члены Zoohelp стали первыми, кто в Дагестане начал массово стерилизовать собак и выпускать их на волю. Однако не всех больных животных можно вылечить до конца.

«Мы начали вакцинировать и стерилизовать животных с тем, чтобы потом их выпустить. Но куда выпустить слепого котенка или собаку с переломом позвоночника? Их оставляли у себя. К тому же стало много поступать собак с огнестрельными ранениями. Причем это были вполне дружелюбные животные, совершенно не понятно, почему в них стреляли. Большая часть таких собак остаются инвалидами», — отметила девушка.

Со временем команда арендовала двор в одном из домов в частном секторе Хасавюрта. Пока животные находились там, параллельно на средства неравнодушных людей Zoohelp строил специальные вольеры для собак. Однако не всех из них удалось перевезти в комфортные условия.

«Конечно, люди, жившие рядом с арендуемым нами двором, были недовольны соседством с собаками. Мы это понимали и просили потерпеть еще три месяца, пока не достроим нашу площадку. Но в одну из ночей кто-то проник во двор, избил и запугал собак, а одну из них — Капу — мы нашли мертвой. Весь двор был забрызган кровью. У Капы был перелом позвоночника, и она просто не смогла убежать. Рядом валялась окровавленная табуретка, которой ее, скорее всего, и забили», — поделилась с ФАН волонтер.

По словам Герейхановой, на место происшествия прибыли сотрудники МВД. Они опросили соседей, но те ответили, что крепко спали и ничего не слышали.

Несмотря на это, Zoohelp достроил вольеры для собак, на той же территории установил небольшой домик для лечения кошек и вагончик, оборудованный для комфортного проживания животных. Там и сегодня продолжают работать волонтеры.

«С 2016 года мы вылечили точно не меньше 1,5 тысячи животных. Пристроили ,минимум 140 собак, 300 щенят, почти 200 кошек, около 500 котят», — рассказала девушка.

По ее словам, в Zoohelp поступали самые разные животные: лисицы, волки, енотовидные собаки, ежи, ондатры, был даже медвежонок, которого волонтеры выкупили у нерадивых хозяев.

«Выкупали 170 песцов у закрывавшейся зверофермы, их хотели пустить на убой. Мы их всех привили, завели ветеринарные паспорта. Многих определили в добрые руки, медвежонка передали в центр для диких животных в Санкт-Петербурге», — отметила Герейханова.

На сегодняшний день у волонтеров остаются 115 кошек и собак, а также 35 песцов. По словам собеседницы ФАН, пристроить животных в Дагестане очень сложно. В основном их отправляют в различные регионы центральной части России.

К слову, оттуда поступает и львиная доля пожертвований для Zoohelp. Кроме того, большую помощь оказывают ветеринары и религиозные деятели.

«Мы существуем на наши личные средства и на помощь от наших друзей и подписчиков в соцсетях. Животных на лечение мы возим к ветеринарам в Махачкалу, в основном к Магомеду Алиеву и Омару Пакалову. На мой взгляд, они одни из лучших в своем деле. Врачи всегда нас принимают бесплатно, обязательно делают хорошие скидки на все операции. Большая им за это благодарность. Основная помощь идет из центральной части России — люди собирают посылки с кормами, медикаментами. Очень большое, систематическое участие в нашем деле принимают школьники из Санкт-Петербурга. Конечно, не остаются в стороне и наши земляки. Сильно помогает нам заместитель имама центральной мечети Хасавюрта Камильгерей Салгереев», — рассказала Герейханова.

Девушка также заметила, что почти каждое второе раненое животное, которое попадет в Zoohelp, бывает искалечено человеком. В настоящее время это является уголовно наказуемым преступлением, о чем не устают напоминать волонтеры.

«В глазах многих мы занимаемся ерундой. Нам говорят, что мы возимся с животными в то время, когда люди голодают. По моему мнению, если здоровый человек голодает, то это происходит только из-за его собственной лени», — считает собеседница ФАН.

Страница волонтеров в сети Instagram: @zoohelp_has05