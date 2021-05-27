В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ

Москва, 27 мая. Украинские беспилотные летательные аппараты все чаще появляются на сухопутном участке границы РФ, сообщил первый заместитель директора ФСБ России Владимир Кулишов.

В комментарии для РИА Новости он отметил, что в последнее время Государственная пограничная служба Украины методично наращивает парк беспилотной авиации. Тому содействуют «западные партнеры» Киева.

«Увеличение количества полетов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы», - сказал Кулишов.

Он также указал на попытки Украины перенимать опыт использования турецких и израильских разведывательно-ударных БПЛА. По словам Кулишова, в дальнейшем данный тип авиации может быть использован Вооруженными силами Украины против населения Донбасса.

Ранее сообщалось, что ВСУ приступили к военным маневрам с использованием ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 на полигоне в Ровенской области. Кроме того, как пишет сайт 360tv.ru, украинская армия применила турецкие беспилотники над Черным морем.