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Российский эпидемиолог рассказал о выявленных в Петербурге штаммах коронавируса
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AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
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Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
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Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
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Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
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В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
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Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
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Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения

Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
pixabay.com

Москва, 27 мая. Людям, желающим сбросить лишний вес, необходимо правильно составить рацион. Американские диетологи рассказали, какие продукты стоит в него включить.

В первую очередь стоит обратить внимание на бобовые культуры. Диетолог Лорен Хьюберт считает, что употребление бобов, чечевицы и нута приводит к умеренному сокращению веса даже если человек не придерживается ограничений по калорийности еды.

Диетолог Роксана Эсани рекомендовала питаться авокадо. Этот фрукт содержит здоровые жиры, которые способствуют появлению чувства сытости. Таким образом удастся подавить аппетит и оставаться сытым дольше.

Полезно для фигуры также будет съедать хотя бы один огурец в день. Этот овощ обладает отрицательной калорийностью, за счет которой получается худеть.

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продукты похудение диетологи
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