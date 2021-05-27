Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения

Москва, 27 мая. Людям, желающим сбросить лишний вес, необходимо правильно составить рацион. Американские диетологи рассказали, какие продукты стоит в него включить.

В первую очередь стоит обратить внимание на бобовые культуры. Диетолог Лорен Хьюберт считает, что употребление бобов, чечевицы и нута приводит к умеренному сокращению веса даже если человек не придерживается ограничений по калорийности еды.

Диетолог Роксана Эсани рекомендовала питаться авокадо. Этот фрукт содержит здоровые жиры, которые способствуют появлению чувства сытости. Таким образом удастся подавить аппетит и оставаться сытым дольше.

Полезно для фигуры также будет съедать хотя бы один огурец в день. Этот овощ обладает отрицательной калорийностью, за счет которой получается худеть.