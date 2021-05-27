Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения

Москва, 27 мая. Три астрономических события, связанных с Луной, произошли в один день: это перигей, полнолуние и затмение.

По словам специалистов, такое случается лишь раз в 12 лет. Рано утром 26 мая Луна подошла к Земле на самое близкое в этом году расстояние и стала казаться огромной.

А спустя десять часов произошло полное лунное затмение. Это явление наблюдали жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока. По словам очевидцев, перед максимальной фазой затмения спутник Земли поменял свой цвет и стал казаться красным из-за особого преломления солнечного света.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни произойдет мощнейший за последние годы всплеск активности Солнца. На Земле в этот момент может фиксироваться ураган магнитных бурь.