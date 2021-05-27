Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию

Москва, 27 мая. Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить амуницию и шлем во время езды. Это защитит водителей от тяжелых травм.

Предложение поступило от руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова. Он направил соответствующее письмо на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева.

Водители электросамокатов, набирающих популярность в России, часто становятся виновниками происшествий на дороге и получают серьезные травмы. Ношение защитной амуниции, в том числе шлема, налокотников и наколенников, позволит снизить опасность.

До этого сообщалось, что Смольный предложил сдавать в аренду электросамокаты только по паспорту. Так в Санкт-Петербурге планируют «отсеивать» несовершеннолетних граждан от использования данного транспорта.