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27 мая 14:13
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новостей
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
13:45
Политика
В ГД РФ объяснили, зачем Кравчук предложил сменить площадку переговоров по Донбассу
13:45
Армия
В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»
13:43
Политика
Эстонский политик Каллас предложил объединить должность президента и премьер-министра
13:43
Общество
Морские экскурсии на катамаранах стартуют в июне на Сахалине
13:42
Общество
«Инновации пришли в Крым»: «умная» остановка в Симферополе вызвала много вопросов
13:42
Политика
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Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей

Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Ростов-на-Дону, 27 мая. Первое в стране концессиональное соглашение на комплексную модернизацию транспортной системы получил Таганрог. Соглашение было подписано накануне между администрацией города и «Синара — Городские Транспортные Решения Таганрог».  Общий объем финансирования проекта составил около 12 млрд рублей.

Как отмечает губернатор Ростовской области Василий Голубев, этот масштабный проект повлечет за собой реализацию дорожной карты по развитию Таганрога, как туристического центра Ростовской области.

«Помимо модернизации транспортной системы, предусмотрена реализация таких направлений как туризм, экология и комфортная городская среда», — говорит губернатор.

Согласно проекту модернизации, за эти деньги в Таганроге построят 45 км трамвайных путей и купят 60 новых трамваев. Причем специально для Таганрога будет выпущен односекционный низкопольный трамвай с современными функциями. Отремонтируют депо, подстанции и диспетчерские пункты. Также построят более 80 специализированных остановочных комплексов с электронными табло и видеонаблюдением.

В реализацию проекта концессионер инвестирует 2 млрд своих собственных средств, администрация города Таганрога потратит более 2,5 млрд, а около 7 млрд будет взято в кредит.

Ранее ФАН сообщал, что в Москве запустили первые односекционные трамваи, в которых смогут ездить маломобильные горожане.

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ростов-на-дону таганрог трамваи концессия
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