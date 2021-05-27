Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей

Ростов-на-Дону, 27 мая. Первое в стране концессиональное соглашение на комплексную модернизацию транспортной системы получил Таганрог. Соглашение было подписано накануне между администрацией города и «Синара — Городские Транспортные Решения Таганрог». Общий объем финансирования проекта составил около 12 млрд рублей.

Как отмечает губернатор Ростовской области Василий Голубев, этот масштабный проект повлечет за собой реализацию дорожной карты по развитию Таганрога, как туристического центра Ростовской области.

«Помимо модернизации транспортной системы, предусмотрена реализация таких направлений как туризм, экология и комфортная городская среда», — говорит губернатор.

Согласно проекту модернизации, за эти деньги в Таганроге построят 45 км трамвайных путей и купят 60 новых трамваев. Причем специально для Таганрога будет выпущен односекционный низкопольный трамвай с современными функциями. Отремонтируют депо, подстанции и диспетчерские пункты. Также построят более 80 специализированных остановочных комплексов с электронными табло и видеонаблюдением.

В реализацию проекта концессионер инвестирует 2 млрд своих собственных средств, администрация города Таганрога потратит более 2,5 млрд, а около 7 млрд будет взято в кредит.

Ранее ФАН сообщал, что в Москве запустили первые односекционные трамваи, в которых смогут ездить маломобильные горожане.