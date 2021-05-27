Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии

Москва, 27 мая. Сразу в нескольких российских городах прошли обыски у членов незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР).

Следственные мероприятия проходят в Москве, Петербурге и Красноярске в рамках дела о перекрытии дорог на незаконной акции 23 января. Ранее обвиняемым по этому делу проходил только секретарь красноярского отделения партии Глеб Марьясов.

В Москве силовики нагрянули с обысками к члену федерального комитета ЛПР Игорю Ефремову, его бывшему пресс-секретарю Александру Гуду и другим. В Красноярске правоохранители пришли к члену партии Илье Данильченко. Чью квартиру обыскивают в Петербурге, пока неизвестно.

Тверской районный суд Москвы ранее избрал Глебу Марьясову меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о перекрытии дорог на митинге, сообщал ФАН. Его задержали после того, как в Сети появилось видео, где он руководит людьми в столице.