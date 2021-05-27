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09:36
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Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
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В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
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В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена

Политика
В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 27 мая. Саммит между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом может привести к положительным практическим подвижкам.

По мнению экспертов из российских госсруктур, хотя никакой «перезагрузки» в двусторонних отношениях не намечается, определенные изменения могут произойти. Один из госслужащих охарактеризовал это как «локальное потепление».

Помимо этого, они уточнили, что стратегическая стабильность и условия работы дипломатов являются наиболее вероятными сферами для достижения договоренностей на встрече лидеров двух стран.

Ранее журналисты швейцарского издания Le Temps сообщили, что президенты Российской Федерации и его американский коллега, вероятнее всего, встретятся в женевском отеле InterContinental.

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путин сша байден
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