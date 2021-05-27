В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена

Москва, 27 мая. Саммит между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом может привести к положительным практическим подвижкам.

По мнению экспертов из российских госсруктур, хотя никакой «перезагрузки» в двусторонних отношениях не намечается, определенные изменения могут произойти. Один из госслужащих охарактеризовал это как «локальное потепление».

Помимо этого, они уточнили, что стратегическая стабильность и условия работы дипломатов являются наиболее вероятными сферами для достижения договоренностей на встрече лидеров двух стран.

Ранее журналисты швейцарского издания Le Temps сообщили, что президенты Российской Федерации и его американский коллега, вероятнее всего, встретятся в женевском отеле InterContinental.