Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара

Москва, 27 мая. Доллар и евро укрепляют свои позиции по отношению к рублю на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость национальной валюты США в начале торговой сессии достигла 73,52 рубля. Это на 5,66 копейки выше, чем к моменту завершения предыдущей сессии.

Европейская валюта также продемонстрировала рост, увеличившись на 6,79 копейки. Таким образом, биржевой курс евро составил 89,6 рубля.

Существенное сокращение цены барреля нефти способно в будущем стать причиной волатильности рубля. Такое заявление сделал финансовый аналитик Евгений Миронюк.