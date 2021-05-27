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27 мая 09:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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09:37
Общество
AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
Экономика
Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
Политика
В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
Общество
Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
09:01
Общество
Исследователи проведут в ближайшее время изучение мусульманских памятников
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Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара

Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
pixabay.com/PD

Москва, 27 мая. Доллар и евро укрепляют свои позиции по отношению к рублю на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость национальной валюты США в начале торговой сессии достигла 73,52 рубля. Это на 5,66 копейки выше, чем к моменту завершения предыдущей сессии.

Европейская валюта также продемонстрировала рост, увеличившись на 6,79 копейки. Таким образом, биржевой курс евро составил 89,6 рубля.

Существенное сокращение цены барреля нефти способно в будущем стать причиной волатильности рубля. Такое заявление сделал финансовый аналитик Евгений Миронюк.

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доллар торги мосбиржа
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