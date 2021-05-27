Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном

Ереван, 27 мая. Ереван подтверждает факт задержания и дальнейшего захвата в плен шестерых военных в Гегаркуникской области на границе с Азербайджаном.

Согласно данным армянского военного ведомства, инцидент произошел утром 27 мая.

«Военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области», — говорится в официальном заявлении.

В минобороны Армении сообщили, что в настоящее время власти страны принимают все возможные меры для того, чтобы вернуть военнослужащих на родину. Армия Азербайджана ранее подвергла обстрелу позиции ВС Армении в Гегаркуникской области.