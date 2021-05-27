Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле

Барнаул, 27 мая. Оперативники провели операцию по задержанию членов ячейки организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России). Злоумышленники также провели обыски в городе Рубцовск.

Силовики выяснили, что участники группировки собирались в частных домах. Там проводились собрания, на которых были различные видеоконференции.

Кроме того, в ячейке была группа старших, состоящая из шести человек. Они вели графики встреч и собирали деньги, а также привлекали сообщников и распространяли материалы, запрещенные в РФ. У представителей секты изъяли специальную литературу, смартфоны и другие гаджеты.