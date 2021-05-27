Исследователи проведут в ближайшее время изучение мусульманских памятников

Елабуга, 27 мая. В ближайшее будет подключена группа археологов, которая проведет масштабные раскопки в поисках средневековых мусульманских памятников.

Данную информацию подтвердил заведующий Галереей редких коллекций Елабужского государственного музея-заповедника Камиль Купаев.

«Цель проекта – сохранение на исторической территории Елабуги множества исторических памятников культуры. Результатом данных исследований будет мониторинг их сохранности и отчет по итогам охранно-спасательных работ», сообщил ученый

Проект был создан самим же Камилем Купаевым. Елабужский музей-заповедник является одним из главных спонсоров данной программы.

Ранее стало известно, что шотландские археологи восстанавливают историю нелегального производства виски. Согласно отчетам акцизных чиновников, вокруг винокурен сплачивались целые деревенские общины, вследствие чего у государственных служащих, следящих за оборотом алкогольных напитков, не всегда получалось успешно вести борьбу с нелегальным производством.