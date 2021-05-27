Труп мужчины с завязанными ногами и веревкой на шее откопали в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Бездыханное тело мужчины азиатской внешности обнаружили в Приморском районе вблизи жилых домов, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому району.

В ходе оперативно-розыскных действий у дома по 1-ой Утиной улице следователями был обнаружен закопанный труп неизвестного мужчины азиатской внешности, у которого ноги привязаны к туловищу, а на шее была веревка. В окрестности расположены жилые дома, видеонаблюдение отсутствует.

Личность погибшего устанавливается. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее правоохранители задержали местного жителя Кемерово, подозреваемого в убийстве и последующем расчленении жертвы. Он смывал части тела своей возлюбленной в унитаз.