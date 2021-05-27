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09:40
Общество
Российский эпидемиолог рассказал о выявленных в Петербурге штаммах коронавируса
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AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
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Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
Политика
В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
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Труп мужчины с завязанными ногами и веревкой на шее откопали в Петербурге

Происшествия
Труп мужчины с завязанными ногами и веревкой на шее откопали в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 27 мая. Бездыханное тело мужчины азиатской внешности обнаружили в Приморском районе вблизи жилых домов, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому району.

В ходе оперативно-розыскных действий у дома по 1-ой Утиной улице следователями был обнаружен закопанный труп неизвестного мужчины азиатской внешности, у которого ноги привязаны к туловищу, а на шее была веревка. В окрестности расположены жилые дома, видеонаблюдение отсутствует.

Личность погибшего устанавливается. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее правоохранители задержали местного жителя Кемерово, подозреваемого в убийстве и последующем расчленении жертвы. Он смывал части тела своей возлюбленной в унитаз.

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убийство петербург происшествие
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