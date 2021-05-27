Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге

Как пройдет празднование Дня города в Санкт-Петербурге, насколько реально появление нового небоскреба «Лахта-центр-2» в Северной столице и какие улицы переименуют в городе в ближайшее время.

На все эти вопросы ответит Алексей Дмитриевич Ерофеев, член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, один из руководителей Союза краеведов Санкт-Петербурга.

Задать вопросы и получить ответы можно будет в четверг, 27 мая, в 13:30, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Напомним, в 2021 году День города пришелся на четверг, 27 мая. Власти решили не устраивать грандиозных гуляний среди недели и перенесли основные мероприятия на пятницу и субботу — 28 и 29 мая. Празднование Дня города начнется с торжественной церемонии и митинга, которые состоятся у Закладного камня в Государевом бастионе Петропавловской крепости. Чиновники, политики и общественные деятели возложат цветы к могиле основателя Санкт-Петербурга императора Петра Первого. Полный план мероприятий будет представлен на брифинге.

Также напомним, недавно в Петербурге представили архитектурную концепцию небоскрёба «Лахта-центр — 2». Новая градостроительная инициатива была представлена на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и «Газпромом». Высота нового здания составит 703 метра. Небоскрёб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров).

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