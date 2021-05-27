Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 09:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:40
Общество
Российский эпидемиолог рассказал о выявленных в Петербурге штаммах коронавируса
09:37
Общество
AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
Экономика
Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
Политика
В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
Общество
Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
Все новости
27 мая 09:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:40
Общество
Российский эпидемиолог рассказал о выявленных в Петербурге штаммах коронавируса
09:37
Общество
AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
Экономика
Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
Политика
В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
Общество
Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
Все новости

Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге

Общество
Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
пресс-служба «Лахта-центра»  / 

Как пройдет празднование Дня города в Санкт-Петербурге, насколько реально появление нового небоскреба «Лахта-центр-2» в Северной столице и какие улицы переименуют в городе в ближайшее время.

На все эти вопросы ответит Алексей Дмитриевич Ерофеев, член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, один из руководителей Союза краеведов Санкт-Петербурга.

Задать вопросы и получить ответы можно будет в четверг, 27 мая, в 13:30, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Напомним, в 2021 году День города пришелся на четверг, 27 мая. Власти решили не устраивать грандиозных гуляний среди недели и перенесли основные мероприятия на пятницу и субботу — 28 и 29 мая. Празднование Дня города начнется с торжественной церемонии и митинга, которые состоятся у Закладного камня в Государевом бастионе Петропавловской крепости. Чиновники, политики и общественные деятели возложат цветы к могиле основателя Санкт-Петербурга императора Петра Первого. Полный план мероприятий будет представлен на брифинге.

Также напомним, недавно в Петербурге представили архитектурную концепцию небоскрёба «Лахта-центр — 2». Новая градостроительная инициатива была представлена на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и «Газпромом». Высота нового здания составит 703 метра. Небоскрёб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров).

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

россия санкт-петербург лахта-центр
Комментировать
Самое популярное
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 166804 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 94827 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 80714 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 63225 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Общество 42406 24 мая 2021
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Все новости / Общество / Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
Рейтинг@Mail.ru