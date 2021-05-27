Пугачева и Киркоров обменялись любезностями на вечеринке Орбакайте

Москва, 27 мая. Певица Алла Пугачева впервые за долгие годы встретилась с экс-мужем Филиппом Киркоровым на вечеринке по случаю 50-летия своей дочери Кристины Орбакайте.

После появления детей у Пугачевой и ее нынешнего мужа Максима Галкина Киркоров практически перестал общаться с певицей. Бывшие супруги следят друг за другом в социальных сетях и порой обмениваются поздравлениями. Некоторые говорили, что Пугачева и Киркоров в ссоре.

Артист пришел на вечеринку к Орбакайте в ярком наряде. Он мило общался с гостями и даже обменялся любезностями с Примадонной. Киркоров выступил с торжественной речью, обращенной к старшей дочери бывшей жены.

«Как выглядишь ты, как выглядит твоя мама, вы так и живете», — намекнул Киркоров на счастье в доме Орбакайте. «Филичка, ты тоже очень хорошо выглядишь!» — не смогла промолчать Пугачева. «Правда? Тебе нравится, Аллусичка? Я старался!» — тепло добавил звезда сцены.

Филипп Киркоров состоял в браке с Аллой Пугачевой более 10 лет. Официальный развод артистов был оформлен в 2005 году. После разрыва отношений знаменитости продолжили общаться.