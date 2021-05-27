Немецкие ученые установили причину образования тромбов после вакцинации AstraZeneca

Франкфурт, 27 мая. Тромбообразование после вакцинации препаратом от AstraZeneca связано с аденовирусными векторами. Они используются для доставки спайкового белка коронавируса.

Специалисты немецкого Университета Гете во Франкфурте установили причину тромбообразования у пациентов, вакцинированных противокоронавирусным препаратом от компании AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом сообщает издание Financial Times.

Как утверждает профессор Рольф Маршалек, образование тромбов связано с аденовирусными векторами. Они используются для доставки спайкового белка коронавируса в обеих вакцинах. В некоторых случаях белок направляется не в цитозольную жидкость, а напрямую в ядро, в результате чего возникают мутации. Они не позволяют связаться с мембраной клетки, вызывая тромбоз.

Ранее сообщалось, что правительство Японии разрешило использовании вакцин Moderna и AstraZeneca. На текущий момент вакцинационная кампания в стране проводится с использованием препаратов от Pfizer.