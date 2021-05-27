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27 мая 09:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:37
Общество
AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
Экономика
Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
Политика
В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
Общество
Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
09:01
Общество
Исследователи проведут в ближайшее время изучение мусульманских памятников
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Катастрофа Каспийского моря: что ждет юг России после исчезновения Каспия

Общество
Катастрофа Каспийского моря: что ждет юг России после исчезновения Каспия
wikipedia.org  /  Doron/CC BY-SA 3.0

Каспий в ближайшее время может ждать повторение катастрофы на Аральском море, которое полностью исчезло и стало частью пустыни.

Профессор Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), доктор географических наук Валерий Николаевич Малинин на брифинге расскажет журналистам, почему воды из рек Волга и Урал уже не хватает для пополнения уровня Каспийского моря.

Что случится, когда Каспий уйдет в песок, можно будет увидеть на примере залива Караз-Богаз-Гол, который едва не пересох полностью, когда его отрезали от Каспийского моря дамбой.

Пропадет ли красная и черная икра, что случится с местными портами, правда ли, что столица Азербайджана, город Баку, перестанет быть портом и зачахнет?   

На все эти вопросы в четверг, 27 мая, в 12:00 ответит доктор географических наук Валерий Малинин в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Напомним, Валерий Малинин - известный в стране и за рубежом ученый, внесший значительный вклад в разработку ряда новых научных направлений на стыке различных наук о земле: океанологии, гидрологии, метеорологии, климатологии. В течение многих лет В.Н. Малинин является руководителем грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), министерства образования и науки РФ, Комитета по науке и высшей школе правительства СПб, проектов ведущих отраслевых институтов.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

 

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россия каспийское море каспий
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Все новости / Общество / Катастрофа Каспийского моря: что ждет юг России после исчезновения Каспия
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