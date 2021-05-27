Катастрофа Каспийского моря: что ждет юг России после исчезновения Каспия

Каспий в ближайшее время может ждать повторение катастрофы на Аральском море, которое полностью исчезло и стало частью пустыни.

Профессор Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), доктор географических наук Валерий Николаевич Малинин на брифинге расскажет журналистам, почему воды из рек Волга и Урал уже не хватает для пополнения уровня Каспийского моря.

Что случится, когда Каспий уйдет в песок, можно будет увидеть на примере залива Караз-Богаз-Гол, который едва не пересох полностью, когда его отрезали от Каспийского моря дамбой.

Пропадет ли красная и черная икра, что случится с местными портами, правда ли, что столица Азербайджана, город Баку, перестанет быть портом и зачахнет?

На все эти вопросы в четверг, 27 мая, в 12:00 ответит доктор географических наук Валерий Малинин в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Напомним, Валерий Малинин - известный в стране и за рубежом ученый, внесший значительный вклад в разработку ряда новых научных направлений на стыке различных наук о земле: океанологии, гидрологии, метеорологии, климатологии. В течение многих лет В.Н. Малинин является руководителем грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), министерства образования и науки РФ, Комитета по науке и высшей школе правительства СПб, проектов ведущих отраслевых институтов.

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