Facebook больше не будет банить посты об искусственном происхождении COVID-19

Лос-Анджелес, 27 мая. Социальная сеть Facebook отныне не станет блокировать посты, в которых говорится, что COVID-19 был создан человеком.

Накануне президент США Джо Байден и другие представители американского правительства призывали к дальнейшему расследованию причин пандемии. После этого компания Facebook Inc. объявила об изменениях правил в использовании своего сайта или приложения. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В феврале представители соцсети заявляли, что удаляют сообщения о том, что коронавирус был создан человеком. Искусственное происхождение вируса воспринималось как распространение дезинформации.

«В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультации с экспертами общественного здравоохранения, мы решили, что больше не будем удалять из наших приложений утверждения о том, что коронавирус создан человеком. Мы продолжаем работать с экспертами в области здравоохранения, чтобы идти в ногу с эволюционирующим характером пандемии. Мы регулярно обновляем нашу политику по мере появления новых фактов и тенденций», — говорится в официальном заявлении представителя Facebook.

Ранее стало известно, что главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал найти источник возникновения COVID-19.