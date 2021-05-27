Базовый доход, четырехдневка, списание долгов: что нам обещают перед выборами

Накануне сентябрьских выборов в Государственную думу политики сформулировали множество заманчивых предложений: базовый доход для каждого жителя России, четырехдневная рабочая неделя, списание долгов, снижение налогов.

Насколько эти предложения реальны, обсудят экономисты в пресс-центре «Патриот» в четверг, 27 мая, в 15:00.

Напомним, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о скором внесении в Госдуму законопроекта о безусловном базовом доходе россиян, выплаты должны пойти из Фонда благосостояния. Ранее Миронов в рамках подготовки к выборам обещал внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года и вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Кроме того, он хочет ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), списать долги россиян по микрокредитам и пересмотреть сумму прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда.

Тем временем минтруд РФ заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю в случае их поступления. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков. А в конце апреля замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна готовиться к постепенному переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Еще политики предлагают сократить или даже отменить налоги, обеспечить бесплатный проезд детям, выплачивать гражданам «углеводородную ренту» и т. п.

Насколько реалистичны популистские предложения, мы обсудим с экономистами.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55