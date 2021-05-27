Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину

Тула, 27 мая. Тульский велогонщик Сергей Ростовцев оказался персоной нон-грата на территории Украины. Спортсмену запрещен въезд в эту страну.

23-летний велосипедист, ставший в минувшем году в составе национальной сборной России бронзовым призером чемпионата Европы в трековых гонках, является сыном мэра Тулы, олимпийской чемпионки по велоспорту Ольги Слюсаревой. О невозможности посещать Украину он сообщил на своей странице в соцсети. Как оказалось, причиной запрета стало участие Ростовцева в чемпионате России, проходившем в Севастополе в 2016 году.

Сергей Ростовцев не впервые оказывается в сложной ситуации, связанной с невозможностью пересечения государственных границ. Весной 2020 года спортсмен не мог покинуть Кипр. Велогонщик находился на тренировочном сборе во время усиления мер по распространению коронавируса.