Покупать или продавать: что будет с ценами на автомобили в России, расскажут автоэксперты

В четверг, 27 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» эксперты назовут причины резкого роста стоимости новых и подержанных автомобилей в России.

Новые легковые автомобили на российском рынке за год выросли в цене на 12% и будут дорожать дальше. Дорожают и автомобили с пробегом, причем больше чем на 15%. Каковы прогнозы на это лето, не пора ли продавать свой старый автомобиль и обзаводиться новым?

В студии пресс-центра на вопросы журналистов ответят:

— автоэксперт Дмитрий Попов;

— президент Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Анатольевич Сальников.

Из Казани свое мнение выскажет автодизайнер и журналист Александр Шторм.

В ходе пресс-конференции мы также обсудим, к каким автомобилям сейчас самое время присмотреться начинающим водителям и молодым семьям; как безопасно делать тюнинг и стоит ли делать его вообще.

Попутно эксперты обсудят актуальное сегодня противостояние автолюбителей и владельцев электросамокатов, новые штрафы для водителей и новые правила ТО.

Проведет мероприятие Филипп Богданов, корреспондент интернет-издания «Инфореактор».

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

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