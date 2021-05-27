Организаторы Евровидения решили продлить шоу в интернете

Москва, 27 мая. Песенный конкурс «Евровидение-2021» продолжится в формате онлайн на платформе YouTube.

Заявили об этом сами организаторы состязания на своем канале. Именно там появятся видео с выступлениями конкурсантов, записанными заранее. Они были подготовлены на случай ужесточения противокоронавирусных ограничений. Всего создано два специальных шоу, которые проведет певица Криста Сиегфридс.

Первое с выступлениями полуфиналистами запланировано на 28 мая. В России премьера стартует в 22:00 по Москве. Финалистов покажут в это же время на следующий день.

Недавно песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире. Композиция Zitti E Buoni группы Maneskin заняла девятое место в мировом рейтинге стримингового сервиса Spotify.