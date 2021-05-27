Marvel Studios побила свой рекорд по просмотрам на YouTube

Лос-Анджелес, 27 мая. Трейлер фильма «Вечные» от киностудии Marvel Studios за сутки набрал 77 млн просмотров на YouTube, что стало рекордом в «постковидный» период.

Последний полнометражный фильм в киновселенной Марвел вышел в 2019 году. Это был «Человек-паук: вдали от дома». В 2021 году фанатов КВМ ожидают «Черная вдова» и «Шан-Чи», а 4 ноября в кинотеатрах покажут «Вечных». Об этом сообщает ScreenRant.

В понедельник 24 мая на официальном YouTube-канале Marvel Studios был опубликован трейлер будущей кинокартины. Всего за сутки он набрал 77 млн просмотров. Это самые большие показатели для онлайн-ролика по фильму, который был опубликован за период коронавирусной пандемии.

Показательно, что предыдущий рекорд был побит совсем недавно. «Круэллу» с актрисой Эммой Стоун в главной роли за 24 часа посмотрели 71 млн раз. Она должна выйти в российских кинотеатрах уже 3 июня.

Ранее стало известно, что американский режиссер Зак Снайдер думает о том, чтобы снять религиозно-порнографическую картину.