Международный аэропорт Чебоксар ждет масштабное обновление к 2023 году

Чебоксары, 27 мая. Проект реконструкции аэропорта Чебоксар получил одобрение Главгосэкспертизы РФ, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Через три года жители республики получат обновленный аэропорт.

Международный аэропорт Чебоксары, названный в честь космонавта Андрияна Николаева, ждет масштабная реконструкция. Глава региона отметил, что обновленная воздушная гавань начнет работу к 2023 году.

Проектно--сметная документация по реконструкции аэровокзального комплекса столицы Чувашии получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Работы проведут без остановки деятельности воздушной гавани и за счет внебюджетных средств оператора аэропорта. Запланированы вложения в размере около полумиллиарда рублей, сообщил Николаев.

Глава Чувашии выразил надежду, что Чебоксары и Чувашия в целом станут для российских и иностранных туристов привлекательными. Ожидается расширение географии полетов из аэропорта, а также увеличение частоты рейсов и потока пассажиров.

Площадь аэровокзального комплекса увеличится более чем в 2,5 раза – до 5,5 тысячи квадратных метров. Пропуская способность будет повышена до 300 пассажиров в час, годовой пассажиропоток увеличится до 500 тысяч человек — на 30%. Воздушные ворота Чебоксар станут настоящей визитной карточкой и гордостью столицы Чувашии, заявил Николаев.

Сейчас ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» готовит заявление в Федеральное агентство воздушного транспорта на выдачу разрешения на строительство объекта. Работы начнутся в августе.

Архитектурная концепция фасада здания берет начало с символа города Чебоксары — пяти серебряных уток. Данный проект поддержали жители города на голосовании. Внешнюю сторону здания украсит изображение уроженца республики — легендарного космонавта Андрияна Николаева, дважды Героя Советского Союза.

Накануне стало известно, что Чебоксары удостоились почетного звания «Город трудовой доблести». Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.