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27 мая 09:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:37
Общество
AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
Экономика
Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
Политика
В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
Общество
Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
09:01
Общество
Исследователи проведут в ближайшее время изучение мусульманских памятников
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Международный аэропорт Чебоксар ждет масштабное обновление к 2023 году

Общество
Международный аэропорт Чебоксар ждет масштабное обновление к 2023 году

Чебоксары, 27 мая. Проект реконструкции аэропорта Чебоксар получил одобрение Главгосэкспертизы РФ, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Через три года жители республики получат обновленный аэропорт.

Международный аэропорт Чебоксары, названный в честь космонавта Андрияна Николаева, ждет масштабная реконструкция. Глава региона отметил, что обновленная воздушная гавань начнет работу к 2023 году.

Проектно--сметная документация по реконструкции аэровокзального комплекса столицы Чувашии получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Работы проведут без остановки деятельности воздушной гавани и за счет внебюджетных средств оператора аэропорта. Запланированы вложения в размере около полумиллиарда рублей, сообщил Николаев.

Глава Чувашии выразил надежду, что Чебоксары и Чувашия в целом станут для российских и иностранных туристов привлекательными. Ожидается расширение географии полетов из аэропорта, а также увеличение частоты рейсов и потока пассажиров.

Площадь аэровокзального комплекса увеличится более чем в 2,5 раза – до 5,5 тысячи квадратных метров. Пропуская способность будет повышена до 300 пассажиров в час, годовой пассажиропоток увеличится до 500 тысяч человек — на 30%. Воздушные ворота Чебоксар станут настоящей визитной карточкой и гордостью столицы Чувашии, заявил Николаев.

Сейчас ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» готовит заявление в Федеральное агентство воздушного транспорта на выдачу разрешения на строительство объекта. Работы начнутся в августе.

Архитектурная концепция фасада здания берет начало с символа города Чебоксары — пяти серебряных уток. Данный проект поддержали жители города на голосовании. Внешнюю сторону здания украсит изображение уроженца республики — легендарного космонавта Андрияна Николаева, дважды Героя Советского Союза.

Накануне стало известно, что Чебоксары удостоились почетного звания «Город трудовой доблести». Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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чебоксары чувашия аэропорт реконструкция
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Все новости / Общество / Международный аэропорт Чебоксар ждет масштабное обновление к 2023 году
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