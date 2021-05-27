NI рассказал о сверхзвуковом гидросамолете Советского Союза, которого не было

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09:37
Общество
AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
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Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
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Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
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ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
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Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
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Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
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В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
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09:22
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09:16
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Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
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Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
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Исследователи проведут в ближайшее время изучение мусульманских памятников
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NI рассказал о сверхзвуковом гидросамолете Советского Союза, которого не было

Армия
NI рассказал о сверхзвуковом гидросамолете Советского Союза, которого не было
wikipedia.org  /  Maarten / CC BY 2.0

Вашингтон, 27 мая. Журналист National Interest Майкл Пек рассказал, почему не был построен перспективный советский сверхзвуковой гидросамолет М-70.

Автор отмечает, что в Первой и Второй мировых войнах крейсеры и линкоры использовали гидросамолеты для разведки и проведения поисково-спасательных работ. После 1945 года ведущие страны сделали ставку на десантные стратегические бомбардировщики. В США построили гидросамолет Martin P6M SeaMaster, который мог двигаться со скоростью почти 700 миль в час (более 1120 км/ч). Однако в течение нескольких месяцев после развертывания SeaMaster программу отменили.

В СССР ОКБ Мясищева работало над созданием М-70. Гидросамолет должен был обладать ядерным вооружением и способностью передвигаться со сверхзвуковой скоростью. Бомбардировщик должен был наносить удары крылатыми ракетами или обычными бомбами по кораблям противника, разведывать цели для подводных лодок, действовать на близких к практическому потолку высотах. Кроме того, он должен был иметь возможность в любую погоду, время суток и на всем высотном диапазоне запускать крылатые ракеты на сверхзвуковой скорости.

Предельная высота для самолета должна была составить 70 тыс. футов (более 21 км), скорость — от одного до двух махов, а дальностью действия — почти пять тысяч миль. М-70 должен был стать изящным остроконечным самолетом с двумя двигателями на верхней части крыльев и двумя — на хвостовой части. Ходовая часть должна была состоять из лыж с убирающейся носовой частью, законцовок крыла и убирающихся подводных крыльев под фюзеляжем, сообщает NI.

М-70 так и не был построен из-за появления баллистических ракет, которые могут преодолевать континенты за считанные минуты. С их разработкой производство больших и дорогих сверхзвуковых бомбардировщиков становилось слишком затратным.

Ранее эксперты из США сообщили, что, несмотря на возраст, турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95 до сих пор представляет огромную угрозу для Запада. Его усовершенствованная версия отличается передовой электронной начинкой, новыми радарами и оборонительным вооружением, отмечают специалисты.

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ссср авиация м-70
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