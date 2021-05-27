Новые «Зловещие мертвецы» выйдут сразу на стриминговом сервисе

Лос-Анджелес, 27 мая. Кинофраншиза «Зловещие мертвецы» продолжит свое развитие. Будет еще один полнометражный фильм, но выйдет он сразу в Сети, а не кинотеатрах.

Основная трилогия выходила с 1981 по 1992 год. В 2013 на экранах вышел мягкий перезапуск «Зловещие мертвецы: Чёрная книга». Вскоре фанаты увидели одноименный сериал от того же режиссера Сэма Рэйми, а главную роль уже традиционно исполнил актер Брюс Кэмпбелл. Теперь же стало известно, что будет еще одна часть. Об этом сообщает CinemaBlend.

«Восстание зловещих мертвецов» снимет постановщик Ли Кронин, а сама картина выйдет сразу на стриминговом сервисе HBO Max, о чем сообщила студия Warner Bros.

«Перемещая действие из леса в город, «Восстание зловещих мертвецов» рассказывает запутанную историю о двух отчужденных сестрах, воссоединение которых прерывается появлением демонов, обладающих плотью, толкая их в первобытную битву за выживание, когда они сталкиваются с самой кошмарной версией семьи, которую только можно себе представить», — говорится в официальном заявлении.

Главные роли в фильме исполнят Алисса Сазерленд и Лили Салливан. Брюс Кэмпбелл выступит исполнительным продюсером. Начало съемок и дата выхода киноленты пока неизвестны.

Ранее стало известно, что актер Аарон Тейлор-Джонсон сыграет главную роль в фильме «Крэйвен-охотник». Официальная дата премьеры назначена на 13 января 2023 года.