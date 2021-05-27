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27 мая 09:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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09:37
Общество
AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
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Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
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Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
Политика
В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
Общество
Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
09:01
Общество
Исследователи проведут в ближайшее время изучение мусульманских памятников
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Новые «Зловещие мертвецы» выйдут сразу на стриминговом сервисе

Шоу-бизнес
Новые «Зловещие мертвецы» выйдут сразу на стриминговом сервисе
Кадр из фильма «Зловещие мертвецы»  /  Prt Scr

Лос-Анджелес, 27 мая. Кинофраншиза «Зловещие мертвецы» продолжит свое развитие. Будет еще один полнометражный фильм, но выйдет он сразу в Сети, а не кинотеатрах.

Основная трилогия выходила с 1981 по 1992 год. В 2013 на экранах вышел мягкий перезапуск «Зловещие мертвецы: Чёрная книга». Вскоре фанаты увидели одноименный сериал от того же режиссера Сэма Рэйми, а главную роль уже традиционно исполнил актер Брюс Кэмпбелл. Теперь же стало известно, что будет еще одна часть. Об этом сообщает CinemaBlend.

«Восстание зловещих мертвецов» снимет постановщик Ли Кронин, а сама картина выйдет сразу на стриминговом сервисе HBO Max, о чем сообщила студия Warner Bros.

«Перемещая действие из леса в город, «Восстание зловещих мертвецов» рассказывает запутанную историю о двух отчужденных сестрах, воссоединение которых прерывается появлением демонов, обладающих плотью, толкая их в первобытную битву за выживание, когда они сталкиваются с самой кошмарной версией семьи, которую только можно себе представить», — говорится в официальном заявлении.

Главные роли в фильме исполнят Алисса Сазерленд и Лили Салливан. Брюс Кэмпбелл выступит исполнительным продюсером. Начало съемок и дата выхода киноленты пока неизвестны.

Ранее стало известно, что актер Аарон Тейлор-Джонсон сыграет главную роль в фильме «Крэйвен-охотник». Официальная дата премьеры назначена на 13 января 2023 года.

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кино голливуд зловещие мертвецы
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Все новости / Шоу-бизнес / Новые «Зловещие мертвецы» выйдут сразу на стриминговом сервисе
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