Ртуть из MCU сыграет Крэйвена-охотника в сольном фильме от Sony

Лос-Анджелес, 27 мая. В 2023 году выйдет фильм о злодее Человека-паука — Крэйвене-охотнике. Главную роль получил актер Аарон Тейлор-Джонсон, который ранее играл Ртуть в картине «Мстители:Эра Альтрона».

Карьера артиста в «супергероике» началась с кинокомикса «Пипец». Теперь он воплотит на экранах Сергея Кравинова, который известен как один из ключевых антагонистов Человека-паука. Об этом сообщает портал KinoBugle.

Производством картины займется киностудия Sony Pictures, которая владеет правами на «паучью вселенную». Будущая кинолента должна стать частью небольшой вселенной. В нее уже входит фильм «Веном» (ожидается сиквел) с Томом Харди и «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Также должна выйти «Женщина-паук».

Режиссером фильма «Крэйвен-охотник» назначен Джей Си Чендор. Ожидается, что премьера в кинотеатрах состоится 13 января 2023 года.

Ранее стало известно, что в «Человеке-муравье — 3» может появиться старый злодей. Эту информацию случайно рассекретила исполнительница роли Осы Эванджелин Лилли.