Ртуть из MCU сыграет Крэйвена-охотника в сольном фильме от Sony

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27 мая 09:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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09:37
Общество
AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
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Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
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ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
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Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
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Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
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Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
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В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
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Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
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Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
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Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
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Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
Общество
Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
09:01
Общество
Исследователи проведут в ближайшее время изучение мусульманских памятников
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Ртуть из MCU сыграет Крэйвена-охотника в сольном фильме от Sony

Шоу-бизнес
Ртуть из MCU сыграет Крэйвена-охотника в сольном фильме от Sony
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC-BY-SA-2.0

Лос-Анджелес, 27 мая. В 2023 году выйдет фильм о злодее Человека-паука — Крэйвене-охотнике. Главную роль получил актер Аарон Тейлор-Джонсон, который ранее играл Ртуть в картине «Мстители:Эра Альтрона».

Карьера артиста в «супергероике» началась с кинокомикса «Пипец». Теперь он воплотит на экранах Сергея Кравинова, который известен как один из ключевых антагонистов Человека-паука. Об этом сообщает портал KinoBugle.

Производством картины займется киностудия Sony Pictures, которая владеет правами на «паучью вселенную». Будущая кинолента должна стать частью небольшой вселенной. В нее уже входит фильм «Веном» (ожидается сиквел) с Томом Харди и «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Также должна выйти «Женщина-паук».

Режиссером фильма «Крэйвен-охотник» назначен Джей Си Чендор. Ожидается, что премьера в кинотеатрах состоится 13 января 2023 года.

Ранее стало известно, что в «Человеке-муравье — 3» может появиться старый злодей. Эту информацию случайно рассекретила исполнительница роли Осы Эванджелин Лилли.

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ртуть марвел аарон тейлор-джонсон пипец крэйвен-охотник
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