Малышева перечислила неочевидные признаки проблем с печенью

Москва, 27 мая. Увеличение груди у мужчин может указывать на проблемы с печенью. Другие неочевидные признаки заболевания жизненно важного органа назвала врач и телеведущая Елена Малышева.

Печень, как отметила врач, выводит из организма многие токсины. Если орган начинает плохо функционировать, у мужчин накапливается гормон эстроген. Из-за этого начинает увеличиваться грудь.

Другим неочевидным признаком проблем с печенью является беспричинное появление небольших синяков. Возникают они даже при незначительном физическом воздействии.

Еще один симптом — красный цвет ладоней. Если появился хотя бы один из трех перечисленных признаков, телеведущая рекомендует обратиться к специалисту.

Россиянам ранее рассказали, какие напитки способны разрушить печень. Речь идет в первую очередь об алкоголе. Разрушительное воздействие на орган также оказывают газированные и подслащенные напитки.