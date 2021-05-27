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27 мая 09:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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09:37
Общество
AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
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Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
Политика
В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
Общество
Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
09:01
Общество
Исследователи проведут в ближайшее время изучение мусульманских памятников
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Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена

Политика
Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 мая. Президенты России и США Владимир Путин и Джой Байден, вероятнее всего, встретятся в женевском отеле InterContinental, сообщило швейцарское издание Le Temps.

Пресса указала, что расположение отеля рядом с офисами международных организаций делает его очевидным выбором. Но пока ни представители России, ни США не подтвердили место саммита в Женеве.

Журналисты указали, что при попытке забронировать в этом отеле номер на двоих с 16 на 16 июня и с 16 на 17 июня выходит на сайте сообщение «Не удалось найти номер на выбранные даты». На сайте Booking.com пока еще есть возможность забронировать некоторые категории номеров, самый дешевый номер на двоих составляет от 184,4 тыс. рублей.

Встреча глав государств пройдет 16 июня в Женеве. Эту информацию подтвердили в Кремле и Белом доме.

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путин байден встреча
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