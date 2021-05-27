Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена

Москва, 27 мая. Президенты России и США Владимир Путин и Джой Байден, вероятнее всего, встретятся в женевском отеле InterContinental, сообщило швейцарское издание Le Temps.

Пресса указала, что расположение отеля рядом с офисами международных организаций делает его очевидным выбором. Но пока ни представители России, ни США не подтвердили место саммита в Женеве.

Журналисты указали, что при попытке забронировать в этом отеле номер на двоих с 16 на 16 июня и с 16 на 17 июня выходит на сайте сообщение «Не удалось найти номер на выбранные даты». На сайте Booking.com пока еще есть возможность забронировать некоторые категории номеров, самый дешевый номер на двоих составляет от 184,4 тыс. рублей.

Встреча глав государств пройдет 16 июня в Женеве. Эту информацию подтвердили в Кремле и Белом доме.