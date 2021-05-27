Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет

Абакан, 27 мая. Пожилой мужчина из деревни Печегол Таштыпского района в пьяном угаре забил до смерти собственную жену из-за алкоголя и сигарет, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Убийство произошло в ноябре прошлого года. 56-летний глава семейства затеял ссору из-за того, что жена употребила алкоголь в его отсутствие и взяла сигареты. Он избил 54-летнюю супругу, а после лег спать. Травмы оказались фатальными. Пенсионерка скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело. В рамках расследования сельчанину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее сообщалось, что СК РФ завершил расследование жестокого убийства в Хвалынском районе. 37-летний мужчина во время застолья вспомнил собутыльнику детские обиды, нанес ему 198 ударов руками и ногами, после чего облил кипятком из чайника.