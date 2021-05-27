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08:07
Общество
Малышева перечислила неочевидные признаки проблем с печенью
08:07
Общество
Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники
08:06
Политика
Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена
08:05
Происшествия
Смерть ребенка в больнице Бердска проверяют новосибирские следователи
08:00
Общество
Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
08:00
Азия
Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной
07:53
Общество
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина не получила перевода всего досье
07:48
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Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет
07:42
Общество
Количество бизнесменов сокращается в Псковской области
07:39
Происшествия
Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Новосибирске
07:36
Общество
В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича
07:23
Общество
Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре
07:22
Общество
The Telegraph: лучше не есть некоторые «полезные для здоровья» продукты
07:21
Общество
Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета
07:20
Общество
Основатель «Азова» подтвердил, что Протасевич был в рядах нацистского полка
07:19
Экономика
Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков
07:19
Общество
Российский бизнесмен Титов поддержал отказ России от самогонных аппаратов
07:18
Общество
Томск и Тюмень оказались самыми «майонезными» городами России
07:17
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Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет

Происшествия
Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет
pxhere.com

Абакан, 27 мая. Пожилой мужчина из деревни Печегол Таштыпского района в пьяном угаре забил до смерти собственную жену из-за алкоголя и сигарет, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Убийство произошло в ноябре прошлого года. 56-летний глава семейства затеял ссору из-за того, что жена употребила алкоголь в его отсутствие и взяла сигареты. Он избил 54-летнюю супругу, а после лег спать. Травмы оказались фатальными. Пенсионерка скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело. В рамках расследования сельчанину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее сообщалось, что СК РФ завершил расследование жестокого убийства в Хвалынском районе. 37-летний мужчина во время застолья вспомнил собутыльнику детские обиды, нанес ему 198 ударов руками и ногами, после чего облил кипятком из чайника.

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суд убийство хакасия происшествие таштып
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